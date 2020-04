Koronawirus w Krakowie. Zostań w domu i... oglądaj na żywo alpaki!

- Prowadzimy z żoną firmę, której działalność opiera się na zooterapii - terapii za pomocą alpak i psów. Jesteśmy młodą firmą, tak naprawdę działać zaczęliśmy od początku tego roku. Cieszyliśmy się pierwszymi sukcesami, wypełniającym się kalendarzem - ale z wiadomych przyczyn od marca pozostaliśmy bez środków do życia - podkreślają Paweł i Marlena Stefańscy z Przystani Nadbrzezie.

- Pomyśleliśmy sobie - skoro nie możemy jeździć z alpakami do szkół, przedszkoli i domów kultury - to może pokażemy w internecie ich życie, przybliżymy je trochę ludziom - zorganizowałem więc stream na żywo z zagrody. Codziennie między 19 a 20 transmitujemy zaganianie alpak z pastwiska, karmienie i "zagrodowe życie", promując #zostanwdomuiogladajalpaki - zaznaczają.

"Chciałbym dotrzeć z tą inicjatywą do możliwie dużej liczby odbiorców - jest nam trudno, bo wpompowaliśmy w Przystań Nadbrzezie całe oszczędności życia (a nawet więcej), teraz ciężko nam zapłacić rachunki, nakarmić zwierzęta i odpowiednio o nie zadbać. Gdyby nie to, że żona jest technikiem weterynarii i większość rzeczy możemy zrobić sami - już dawno moglibyśmy pakować walizki... Ale nie załamujemy rąk, chcemy działać, mamy jeszcze siłę, chcemy dzielić się z ludźmi choćby wirtualnie naszym zwierzyńcem - może to pomoże nam przetrwać trudne czasy, a przynajmniej da świadomość że robimy to po coś..." - podkreślają właściciele Przystani Nadbrzezie.