Koronawirus w Krakowie. Jak wygląda obecnie sytuacja w szpitalach?

Z najnowszych danych podawanych przez miasto wynika, że do dyspozycji jest (stan na 26 stycznia) 268 łóżek - to blisko 26%, w tym 30 z dostępem do respiratora – prawie 29%. Zajętych jest 773 łóżek – ponad 74% proc. i 74 respiratorowych – ponad 71 proc.

W Krakowie w czterech placówkach leczniczych istnieje możliwość prowadzenia terapii z wykorzystaniem aparatu ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation), który jest rodzajem protezy zastępującej pracę płuc i/lub serca. To technika pozaustrojowego utlenowania krwi. W Krakowie dla pacjentów z COVID-19 dostępnych jest łącznie 14 takich urządzeń, w tym dwa dedykowane wyłącznie do stosowania u dzieci. Obecnie zajętych jest dziewięć takich aparatów.