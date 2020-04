Od drzwi do marketu, przez parking aż do chodnika, stoi nietypowy "sznurek" ludzi. Każdy oddalony jest od sąsiadującej osoby o ok. dwa metry. Mieszkańcy Krakowa dostosowali się do apeli rządu i zachowują bezpieczną odległość w kolejkach po zakupy. W ten sposób zmniejszają niebezpieczeństwo zarażenia siebie i innych koronawirusem. Sami zobaczcie jak dziś wyglądają kolejki po zakupy.