Koronawirus w Krakowie. Bezdomni dostali śpiwory i ubrania. Pomogli ludzie o wielkich sercach [ZDJĘCIA]

Środki czystości, ubrania, kołdry, śpiwory, a nawet kremy do golenia. Wszystko to trafiło w ręce bezdomnych z Krakowa. Akcję pomocy dla nich przeprowadzili społecznicy z akcji „Food Not Bombs”. Ich główny cel to zwrócenie uwagi na światowy problem, jakim jest niedobór żywności. Tym razem postanowili pomóc tym, którzy na co dzień mieszkają na ulicy, a w czasie koronawirusa jeszcze bardziej potrzebują wsparcia.