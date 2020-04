Koronawirus: uszczelnienie systemu w Małopolsce. Obowiązkowe mierzenie temperatury i namioty przed szpitalami

– Wprowadzamy obowiązek badania temperatury u pracowników szpitali w momencie wejścia na ich teren. Druga kwestia to konieczność reorganizacji SOR-ów i izb przyjęć, tak by oddzielić pacjentów z objawami COVID-19 od pozostałych osób. W tych działaniach reorganizacyjnych dyrektorom szpitali pełnym wsparciem służyć będzie Państwowa Straż Pożarna, która udostępni swoje namioty. Do dyspozycji będą także namioty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystko to po to, by jeszcze dodatkowo uszczelnić system i w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko zakażeń w szpitalach – mówi wojewoda Piotr Ćwik.

Polecenie wojewody małopolskiego zobowiązuje 38 małopolskich szpitali samorządowych i państwowych do wprowadzenia regularnych badań temperatury ciała u pracowników szpitala, w szczególności w momencie wejścia na jego teren.