Koronawirus. Siedem nowych zakażonych osób w Małopolsce

W jej domu na COVID-19 chorowało osiem osób, w tym noworodek

Co może myśleć matka, kiedy jej kilkudniowe dziecko zanosi się od płaczu drugą godzinę, a pielęgniarki próbują znaleźć choć jedną żyłkę, która by nie pękła. Starają się kolejny raz i kolejny wkłuć igłę w rączki, nóżki, główkę dziecka. - Modliłam się tylko o jedno, by to się skońc...