Koronawirus. Proste ćwiczenia w domu. Sprawdź, jakie ćwiczenia wykonasz bez wychodzenia z pokoju [2.04.20]

Były piłkarz Wisły Kamil Kosowski: Świat będzie lepszy

- Jestem drobnym przedsiębiorcą i wiem, jak to wygląda u mnie. Obroty spadły mi o 90 procent. Jeśli podobnie ma to wyglądać w klubach piłkarskich, to pewnie świat po tej pandemii rzeczywiście będzie zupełnie inny. Ale czy gorszy? Może trochę zaskoczę, ale mam takie przemyślenia, ...