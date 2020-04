Koronawirus. Posłowie powinni mieć więcej oleju w głowie, rząd niczego się nie uczy. Zapiski z pierwszej linii frontu, cz. V

Brak zgody na obowiązkowe testy raz w tygodniu dla wszystkich, którzy mają kontakt z chorymi ludźmi, to czysta głupota - pisze dr Jerzy Friediger, dyrektor szpitala Żeromskiego.

Piątek, 17 kwietnia Wschód słońca: 5.44 To zwykły bandytyzm. Czasami trudno w to uwierzyć, że ktoś zdrowo myślący podejmuje takie decyzje. Patrzę na komisję sejmową i nie mogę uwierzyć. Chory pracownik służby zdrowia zaraża przecież kilku innych pacjentów. Brak zgody na obowiązkowe testy raz w tygodniu dla wszystkich, którzy mają kontakt z chorymi ludźmi, to czysta głupota.

Dlaczego my zawsze oszczędzamy na zdrowiu? Wydawało mi się, że posłowie powinni mieć więcej oleju w głowie od innych ludzi. Ale myliłem się. Bilans dnia: Zarażonych: Polska: 8 379, 332 ofiary śmiertelne Sobota , 18 kwietnia Wschód słońca: 5.28 Niedziela, 19 kwietnia Wschód słońca: 5.26 Na ćwierć. Szpital działa nawet nie na pół, on działa na ćwierć gwizdka. Tak się nie da na dłuższą metę, a ta meta się przecież coraz bardziej oddala. Nie wiadomo, jak wirus będzie się rozwijał, kiedy nastąpi pik. Ale przecież nie możemy tylko na to czekać z wstrzymanym oddechem, bo przecież ludzie chorują także na inne choroby. One, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nie zniknęły. Dlatego myślę coraz częściej o tym, by otworzyć poradnie i zacząć wykonywać zabiegi planowe.

W tym momencie wykonujemy wyłącznie zabiegi onkologiczne, ale przecież nie możemy myśleć, że inni chorzy poczekają grzecznie, aż to wszystko się skończy.

Bilans weekendu: Zarażonych:

9 287, 360 ofiar śmiertelnych

Poniedziałek, 20 kwietnia Wschód słońca: 5.38 Rząd niczego się nie uczy. Czy to niechęć, a może jakaś obawa przed wyciąganiem wniosków. To wyższa szkoła gotowania, ale, jak widzę, niektórzy chcą pozostać na poziomie jajecznicy. Dlaczego nagle myśli się o karaniu, szukaniu winnych, a nie o wspieraniu. Szukaniu winnych tylu zarażeń, na przykład w Domach Pomocy Społecznej? Czy ktoś był na to przygotowany? Czy ktoś przeszkolił pracowników, tak by do tego nie dopuścić?

Bilans dnia: Zarażonych:

#9 593, 380 ofiar śmiertelnych Wtorek, 21 kwietnia Wschód słońca: 5.36 Mam wynik ujemy. Tak, co jakiś czas robimy testy, także dyrekcja. Przede wszystkim dla bezpieczeństwa innych. Co dalej? Dalej, bo właśnie zaczynam wybiegać w przyszłość. W szpitalach nie mogą być wyłącznie osoby, które chorują na COVID, które mają przypuszczenie, że są chore na COVID. Tak więc zaczynamy myśleć o poszerzeniu oferty, tak by później nie okazało się, że kolejki do innych zabiegów, operacji rozciągnęły się na lata. To nie może być eksperyment, musi to być bezpiecznie przeprowadzone.

Bilans dnia: Zarażonych: 9 856, 401 ofiar śmiertelnych Środa, 22 kwietnia Wschód słońca: 5.34 Trwają prace nad procedurą zabezpieczającą, tak by można było wrócić do przyjmowania chorych. Oczywiście nie będzie tak, że nagle ruszymy całą parą, wyrwiemy się jak koń na wyścigach, by potem złamać nogę. To musi być bezpieczne. Nie chcemy wróżyć z fusów, musimy opierać się na danych, także dotyczących koronawirusa. Liczby dzienne zachorowań to rosną, to spadają. My przyjmujemy coraz więcej dzieci, które mają COVID, dziś ośmioro. To sporo. Bilans dnia: Zarażonych: 10 169, 426 ofiar śmiertelnych

Czwartek, 23 kwietnia Wschód słońca: 5 .32 Wciąż długo czeka się na wyniki, czasami nawet 36 godzin i dłużej. Porozumieliśmy się z innym laboratorium, tak by to przyspieszyć. To ważne, bo przecież w momencie czekania trzeba zachować pełny reżim. Potencjalni chorzy czekają u nas, a my musimy traktować ich tak, jakby byli chorzy. Spróbujemy zatem, by wyniki były do nas dostarczane wcześniej, do 10 godzin. To nam i osobom oczekującym ułatwi życie.

No i wybiegamy w przyszłość, będziemy próbowali wracać do normalnego rytmu. Trzeba to zrobić z głową, ale wiem, że nie można dłużej czekać. Inne choroby nie czekają. Bilans dnia do zamknięcia numeru: Zarażonych:

10 511, 454 ofiar śmiertelnych

