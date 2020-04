Koronawirus opóźni inwestycje? Wnioski o wydłużenie terminów

Większość inwestycji miejskich realizowanych w Krakowie, póki co jest niezagrożonych, ale może się to zmienić. Wszystko przez epidemię koronawirusa. Choć do tej pory branża budowlana całkiem dobrze opierała się wpływowi wirusa na gospodarkę, to nie jest jednak na negatywne skutki w pełni odporna.

Zagrożone inwestycje

Wykonawcy pięciu inwestycji realizowanych na zlecenie miasta złożyli niedawno wnioski o wydłużenie terminu ich oddania, właśnie z powodu epidemii koronawirusa. Chodzi o następujące zadania: