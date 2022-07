Koronawirus - nowe zakażenia 2.07.2022 w Krakowie. Zobacz, ilu mamy chorych

Jak w ostatnich dniach wygląda sytuacja?Sprawdziliśmy to. Poniżej znajdziesz dane aktualne na 2.07.2022.

Koronawirus jest chorobą zakaźną i posiada podobne objawy do grypy. Jednak kilka symptomów różni je od siebie. Objawami COVID-19 są najczęściej:

Jak nosić maseczkę?

Maseczki ochronne stały się niezbędne w walce z koronawirusem. Maseczka ochronna ma za zadanie chronić przed rozprzestrzenianiem się COVID-19. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo ją nosić na co dzień.

Jak odpowiednio założyć maseczkę ochronną? Na początek trzeba umyć i zdezynfekować ręce przed jej założeniem. Następnie zakładamy maseczkę ochronną trzymając ją za gumki lub sznurki. Prawidłowo założona maseczka powinna przylegać do grzbietu nosa i zasłaniać usta, nos oraz podbródek. Zaleca się, aby nie dotykać maseczki po założeniu jej i wymienić ją, kiedy stanie się wilgotna lub będzie zabrudzona.

Przy zdejmowaniu maseczki ochronnej również trzeba pamiętać o kilku zasadach. Jeśli chcemy ją zdjąć, to nie dotykamy przodu maseczki, a chwytamy za sznurki lub gumki. Maseczkę jednokrotnego użytku wyrzucamy do zamkniętego pojemnika na śmieci, a maseczkę bawełnianą można wyprać w pralce w temperaturze minimum 60 stopni C. Po zdjęciu maseczki trzeba dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce.