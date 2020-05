Koronawirus. Liczba pacjentów rozpoczynających leczenie onkologiczne w Małopolsce spadła o ponad 40 proc.!

- Każdego roku w Polsce u ok. 170 tys. osób diagnozuje się nowotwór. Oznacza to, że każdego dnia 300 osób dowiaduje się, że ma nowotworów. Ponad połowie z tych osób (100 tys.) niestety nie udaje się pomóc, między innymi przez zbyt zaawansowaną postać choroby. Wczesne wykrycie nowotworu daje znacznie lepsze rokowanie, dlatego w chorobie nowotworowej czas ma kluczowe znaczenie – informują Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, apelując do pacjentów, by nie przerywali leczenia.

- To bardzo niepokojące zjawisko. Niestety nie ma żadnych podstaw do tego, żeby wierzyć, ze chorych jest mniej. Choroby nowotworowe są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na całym świecie. Mniejsza liczba wizyt wynika zapewne z tego, że część poradni ograniczyła swoją działalność. Niestety zdarza się również tak, że sami pacjenci rezygnują z konsultacji. Ma to związek z ich obawami przed zakażeniem koronawirusem w placówkach medycznych - mówi Anna Andrzejczak z fundacji Onkologia 2025.

- Terapia onkologiczna to leczenie ratujące życie. Nie może być przerwana, przesunięta czy zaniechana, nawet w tak trudnej sytuacji jak epidemia koronawirusa. Szpitale onkologiczne wprowadziły wszelkie procedury bezpieczeństwa, aby przyjmować chorych. Nie należy w żadnym wypadku czekać. Zatrzymanie procesu rozpoznania i leczenia nowotworu może bowiem prowadzić do fatalnych konsekwencji w postaci malejącej szansy na wyleczenie choroby nowotworowej – mówi dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii „Amethyst”.

- Działamy z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa. Dla pacjentów przeznaczone jest tylko jedno wejście do Instytutu. Zanim jednak chory wejdzie do środka, w specjalnym namiocie ustawionym tuż przy drzwiach, personel mierzy mu temperaturę. Pacjenci wpuszczani są pojedynczo, z wyjątkiem osób niesamodzielnych, wymagających stałej opieki. Wpuszczamy pacjentów stopniowo. Siłą rzeczy, część osób musi czekać na zewnątrz. Staramy się jednak, by wszystko szło w miarę sprawnie - dodaje Stylo.



Zaznacza również, że obecnie wszyscy pacjenci przed przyjęciem na planowy zabieg na oddział, mają mieć wykonywany tekst na koronawirusa. Wszystko po ty, by nie dopuścić do zarażanie innych chorych jak i personelu medycznego.

- Apelujemy do wszystkich pacjentów, by nie rezygnowali z leczenia. To najgorsze co mogą zrobić. Wczesne wykrycie nowotworu i szybkie podjęcie leczenia dają dużo większe szanse na wyleczenie. Pozostańmy w kontakcie z ośrodkiem, dowiedzmy się, jakie podjęto środki bezpieczeństwa, decyzje podejmujmy wspólnie z lekarzem prowadzącym - podkreśla Andrzejczak