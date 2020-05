Koronawirus. Kolejna ofiara COVID-19 w Małopolsce [NOWE DANE]

Kraków. Kabina do dezynfekcji ludzi. Jak działa?

Przed wejściem do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie stanęła pierwsza w Polsce kabina do dezynfekcji ludzi. Tzw. Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej ma usuwać wszystkie zanieczyszczenia ze skóry i ubrań osób chcących wejść do lecznicy.