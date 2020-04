Koronawirus. Czy wolno pójść na spacer do parku lub lasu? Jeździć na rowerze? Co wolno w ten weekend, co się zmienia 20 kwietnia? [PORADNIK]

Zakazy i nakazy związane z epidemią koronawirusa zmieniają się bardzo szybko. Z początkiem kwietnia rząd zakazał przebywania np. w parkach i lasach. Teraz wiadomo, że zakaz ten zostanie wycofany od poniedziałku 20 kwietnia. Czy możemy wyjść z dzieckiem na spacer, czy musimy mieć rękawiczki podczas zakupów i czy możemy w końcu wymienić opony na letnie? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tekście. PORADNIK NA WEEKEND

Czy wolno pójść na spacer do parku lub lasu? Pojechać na działkę? Jeździć na rowerze? FLESZ - Koronawirus w Polsce. Zachowajmy czujność i zdrowy rozsądek

Koronawirus. Czy wolno w ten weekend chodzić na spacery do parków i lasów? Cały czas nie można wchodzić na tereny zielone takie jak: parki czy lasy. W ten weekend również nie będzie to możliwe. Od poniedziałku tereny te będą jednak otwarte. Oczywiście z otwartych terenów należy korzystać przy zachowaniu dotychczasowych środków ostrożności – odstępu od innych ludzi, stosowania maseczek, niegromadzenia się w zbiorowiskach. Wciąż należy pamiętać, że tzw. nowa normalność nie oznacza zachęty do masowych wycieczek do lasów i parków. Dalej nie będzie można korzystać z placów zabaw czy siłowni pod chmurką. Ile osób może przebywać w kościele. Czy wolno pójść na mszę? Aktualnie w kościele może przebywać maksymalnie 5 osób poza duchownymi, którzy odprawiają mszę. Od poniedziałku 20 kwietnia liczba wiernych w kościołach będzie uzależniona od powierzchni świątyń – na przestrzeni 15 mkw będzie mogła przebywać jedna osoba.

Czy można wyjść na spacer? Jeśli już musimy wyjść w ten weekedn na spacer, trzeba pamiętać, że przepisy nakazują, by wszystkie osoby poniżej 18. roku życia wychodziły z domu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wychodzić można maksymalnie w dwie osoby, zachowując cały czas odstęp 2 metrów - zwolnieni są z tego tylko opiekunowie dzieci i osób niepełnosprawnych. Od poniedziałku dzieci powyżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu samodzielnie. Koronawirus. Jak wyglądają ograniczanie w sklepach i handlu? W ten weekend obowiązywać będą w sklepach ograniczania do trzech klientów na kasę. Zmiana wchodzi dopiero od poniedziałku, 20 kwietnia. W sklepach o powierzchni do 100 m2 będzie mogło być do czterech klientów na kasę. W sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 po jednej osobie na 15 m2.

Kolejne etapy znoszenie obostrzeń – nie wiadomo jeszcze, kiedy nastąpią II etap: sklepy budowlane (w weekendy), hotele i miejsca noclegowe, niektóre instytucje kultury: biblioteki, muzea i galerie sztuki.

III etap: gastronomia, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, wydarzenia sportowe do 50 osób, organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i klasach 1-3.

IV etap: otwarcie salonów masażu i solariów, umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness, otwarcie kin i teatrów z nowymi obostrzeniami sanitarnymi. Daty tych etapów mają być podawane sukcesywnie. Rękawiczki w sklepach

Sklepy mają obowiązek zapewnienia jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk. Natomiast zalecane jest, żeby również klient we własnym zakresie miał ze sobą rękawiczki. Wymiana opon i mycie aut

Tak, Ministerstwo Zdrowia 9 kwietnia wydało zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb. Jeśli chodzi o myjnie samochodowe to działalność ta nie została zakazana. Zakazu mysia nie ma, ale taka czynność może zostać uznana jako nieobowiązkowa.

Maseczki, zasłanianie nosa i ust

Pamiętajmy, że od 16 kwietnia 2020 r. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.