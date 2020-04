Koronawirus, a nieruchomości. Znika najem krótkoterminowy

- Jeśli chodzi o wynajem, to nie ma potencjalnych najemców. Studenci, którzy są głównymi wynajmującymi w Krakowie, nie wiedzą, czy jeszcze wrócą w tym roku akademickim, czy dopiero w październiku. Jeśli chodzi o kupno, to finalizowane są transakcje z końca lutego i początku marca. Jesienią i z początkiem przyszłego roku odczujemy skutki pandemii. Za te pieniądze, które klienci mieli przeznaczone na inwestycje, będą wtedy musieli utrzymać firmę, rodzinę. I ceny będą spadać – mówi nam Tomasz Wójciak, właściciel biura agencji Tecnocasa w Bronowicach.

Zajmuje się ona również zarządzaniem najmem nieruchomości, czyli w imieniu właścicieli opiekuje się wynajmowanymi mieszkaniami. - Sporo najemców w tym momencie mówi: mam obniżone tymczasowo wynagrodzenie, straciłem pracę, prowadzę działalność, która jest teraz zablokowana, więc mam problemy finansowe. Oczywiście reagujemy na tego typu zgłoszenia, weryfikujemy je i podejmujemy decyzje wspólnie z właścicielem, czy czynsz obniżyć, czy rozwiązywać umowę. Wielu właścicieli jest skłonnych do czasowych obniżek cen, np. na dwa, trzy miesiące - od 30 do nawet 50 procent – mówi nam Maciej Zięba.

Jeśli chodzi o wynajem, jest teraz bardzo dużo ofert dotyczących mieszkań, które wcześniej były udostępniane turystom w ramach tzw. najmu krótkoterminowego. Pojawienie się ich na rynku wynajmów długoterminowych automatycznie spowodowało, że ceny najmu spadły. Ciekawostką jest tutaj, że kto marzył, by choć na jakiś czas zamieszkać w ścisłym centrum, w obrębie Starego Miasta, ma teraz możliwość wynajęcia mieszkania w takiej lokalizacji po bardzo niskiej cenie – na najbliższe miesiące, do pół roku, gdy właściciele mieszkań dla turystów próbują przeczekać problemy związane z koronawirusem.

Oto kilka przykładów z Krakowa, które pokazują skalę spadku cen w reakcji na pandemię koronawirusa. Jednopokojowe mieszkanie w kompleksie Angel City przy ul. Szlak przed pandemią wynajmowało się za 2500 zł miesięcznie, a teraz - 1500 zł; mieszkanie dwupokojowe (one-bed) z balkonem przy ul. św. Wawrzyńca 21 – wcześniej 3500 zł, teraz 2700 zł do negocjacji; za 2-pokojowe lokum w kompleksie Apartamenty Novum przy Rakowickiej – cena spadła z 3500 do 2500 zł za miesiąc. A kto chciałby zamieszkać przy placu Nowym, w 40-metrowym dwupokojowym mieszkaniu o wysokim standardzie, zamiast wcześniejszych 2700 zł za miesiąc usłyszałby teraz ofertę: 1900 zł plus obniżka na pierwsze trzy miesiące o 40 procent.

Firmy pośrednictwa nieruchomości dostosowały się w miarę możliwości do sytuacji, w której jednym z ważniejszych zaleceń jest: „zostań w domu”. Agencja Nowodworski Estates spotkania z klientami przeniosła do sieci, prowadzi je online. Do zdjęć i opisów prezentujących oferty dołożyła przekaz wideo z nieruchomości, z której agent prowadzi rozmowę na żywo przez internet z klientem. Ale w innych agencjach dowiadujemy się, że nie wszędzie taka zdalna prezentacja może teraz dojść do skutku – np. agentom odmawia się dostępu do oferowanych na sprzedaż lokali, które są zamieszkane, zwykle przez osoby starsze.

Rynek deweloperski bez wstrząsów. Na razie

Jeśli chodzi o rynek deweloperski, to ten zmiany odczuje zapewne później. Ale odczuje. Niezagrożone powinny być rozpoczęte inwestycje, gdzie z reguły większość mieszkań i tak jest sprzedana. Niemniej od marca, także w tej branży wyhamowała sprzedaż nowych mieszkań.