Koronawirus. 852 zakażonych w Małoposce, 221 w Krakowie [WIECZORNE DANE]

Przypomnijmy, że we wtorek rano poinformowano o 9 nowych przypadkach zakażeń (wtedy liczba zakażonych w Małopolsce wzrosła do 849). W tej grupie są 4 kobiety i 5 mężczyzn, w wieku od 5 miesięcy do 59 lat, z powiatu myślenickiego (4 osoby), nowosądeckiego (1 osoba), limanowskiego (1 osoba), tarnowskiego (1 osoba), krakowskiego (1 osoba) i wielickiego (1 osoba).

Jest również informacja o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa. To 8 kobiet i 2 mężczyzn, w wieku od 10 do 72 lat, z Krakowa (4 osoby) oraz powiatów bocheńskiego, olkuskiego, brzeskiego, limanowskiego, wadowickiego i krakowskiego (po 1 osobie), którzy w większości przebywali w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Małopolski Urząd Wojewódzki, na podstawie danych z WSSE, poinformował po godz. 17, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych trzech osób. To dwie kobiety i mężczyzna w wieku od 34 do 37 lat, z Krakowa (1 osoba) i powiatu bocheńskiego (2 osoby). Aktualnie 2 osoby są hospitalizowane.

- Aktualnie 3 osoby są hospitalizowane, pozostałe przebywają w izolacji. Otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o omyłkowo wykazanej jednej osobie we wcześniejszych raportach – raport skorygowano - podkreślali we wtorek rano pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. - Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa. To 3 kobiety i mężczyzna w wieku od 37 do 60 lat, z Krakowa, powiatu bocheńskiego, krakowskiego i wadowickiego (po 1 osobie), którzy przebywali w izolacji - dodawali.