Kornawirus w Małopolsce. Obowiązkowe mierzenie temperatury w szpitalach. Na pomoc ruszyła Politechnika Krakowska z kamerami termowizyjnymi

W związku z tym do kolejnych dwóch krakowskich lecznic – Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i szpitala im. L. Rydygiera – trafiły kamery termowizyjne od Politechniki Krakowskiej.

Mają one pomóc w pomiarze temperatury z bezpiecznej odległości. Takie badanie pozwala na szybką i bezkontaktową ocenę wstępną, czy zgłaszający się do szpitala pacjent lub rozpoczynający pracę medyk ma podwyższoną temperaturę. Jak wiadomo gorączka to jeden z najważniejszych objawów infekcji koronawirusem.