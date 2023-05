Korki w Krakowie. Powodem deszcz, trudne warunki Piotr Rąpalski

Czy w czwartek powtórzy się drogowy koszmar w Krakowie? W środę korki było ogromne, doszło też do licznych kolizji. W nocy doszło do groźnego wypadku na skrzyżowaniu Mackiewicza i Siewnej. W czwartek od rana pada, a na ulicach ślimacze tempo. Zakorkowane centrum, korek na krakowskim odcinku autostrady A4. Środa na krakowskich drogach to był koszmar. Trudne warunki drogowe, korki i wypadki. Z powodu ciągle padającego deszcze ruch samochodowy w Krakowie mocno spowolnił. W centrum tempo było ślimacze, zakorkowana była też autostrada A4.