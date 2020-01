Korek gigant na obwodnicy Krakowa. Ma ponad 10 kilometrów [ZDJĘCIA]

Szykuje się remont na dojeździe do węzła na A4

Droga powiatowa prowadząca do węzła autostradowego w Rudnie w gminie Krzeszowice zostanie zmodernizowana. To trasa prowadząca od Rudna do Tenczynka w okolicy Stawu Wrońskiego i boiska klubu sportowego Tęcza Tenczynek.