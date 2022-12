Koreański skrzypek Inmo Yan, który jest laureatem prestiżowego Konkursu Sibeliusa, wystąpi w Filharmonii Krakowskiej

Przewodniczący jury helsińskiego konkursu, Sakari Oramo, skomentował wygraną koreańskiego wirtuoza słowami: „Zwycięstwo Yanga było przytłaczające. O jego grze można powiedzieć wiele wspaniałego, zarówno pod kątem wiolinistycznym, jak i muzycznym. Zmiany strun odbywają się bez żadnego wysiłku, a dźwięk wydobywa się bez napięcia i jest śpiewny.”

Nie jest to jednak pierwszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy wygrany przez młodego artystę. W marcu 2015 roku wygrał on bowiem 54. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. N. Paganiniego w Genui. Jego zwycięstwo było pierwszym przypadkiem przyznania pierwszej nagrody od 2006 roku. Poza pierwszą nagrodą zdobył wówczas szereg nagród specjalnych – dla najmłodszego finalisty, za najlepsze wykonanie utworu współczesnego oraz nagrodę publiczności.

W ramach nagrody wystąpił ze specjalnym recitalem, wykonanym na skrzypcach Guarneriego należących do Paganiniego. Podkreślić też należy, że w Filharmonii Krakowskiej artysta również grać będzie na nadzwyczajnym instrumencie, a mianowicie na skrzypcach Giovanniego Battisty Guadagniniego z Turynu, które są mu pożyczone dzięki uprzejmości J & A Beare Foundation oraz Beare's International Violin Society for The International Jean Sibelius Violin Competition.