Kordian, sądecka gwiazda disco polo, pała miłością do muzyki i samochodów. Zobaczcie jakie piękne i nietypowe pojazdy posiada

Wacław Cieślik jako Kordian odniósł sukces na scenie diso polo. Miłość do muzyki sprawiła, że na swoich piosenkach utrzymane w nurcie wpadającej w ucho muzyki, w której przemyca elementy lokalnego folkloru, zyskał sławę. Nie ma weekendu, by gdzieś nie koncertował. A to duże wydarzenia plenerowe, a to mniejsze w lokalach, czasem eventy promujące jakąś markę, a nawet mini koncerty na weselach. Dzięki temu zarabia na tyle dobrze, że może realizować swoje inne pasje. A tych ma jeszcze co najmniej dwie.