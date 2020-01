Kopiec Kościuszki się przechyla i osuwa. Konieczna rozbiórka?

Miejski konserwator zabytków o zaopiniowanie tej metody remontu zwrócił się do Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy małopolskiej konserwator. Członkowie Rady zapoznali się z projektami w czwartek. Przychylili się do tego, że należy bezwzględnie zająć się kopcem, bo inaczej zwyczajnie się zsunie. Na posiedzeniu pojawiły się jednak zarazem sugestie, by jeszcze na wszelki wypadek skonsultować proponowaną technologię np. ze specjalistami z Akademii Górniczo-Hutniczej.