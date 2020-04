Kopiec Kościuszki niedostępny w czasie pandemii. A kiedy przejdzie pilnie potrzebny remont?

W forcie pod kopcem tworzone jest muzeum z wystawą „Kościuszko - bohater wciąż potrzebny”, trwa teraz jego wyposażanie. - Podwykonawcy zwożą scenografie, sprzęt, multimedia, podpinają je. Już jednak wiemy, że otwarcie wystawy, zaplanowane na 28 maja, nie odbędzie się w tym terminie, mimo że będzie już ona gotowa. To termin nierealny dla imprezy, która miała zgromadzić wiele osób. Urządzimy otwarcie we wrześniu albo w październiku, o ile do tego czasu sytuacja się unormuje - słyszymy od Leszka Cierpiałowskiego, dyrektora biura KKK.

Miejski konserwator o opinię w sprawie takiego remontu zwrócił się do Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy małopolskiej konserwator. - Na posiedzeniu rady przedstawialiśmy nasz projekt, rada wysłuchała, była przychylnie nastawiona. Ale to było w styczniu i do tej pory nic się w tej sprawie nie stało, utknęła. Jak przyjdą deszcze, to kopiec popłynie - alarmuje teraz Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki.