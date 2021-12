Kontrowersje po koncercie Maleńczuka na lokalnej imprezie Krakowa. "Nawet na dzielnicowej imprezie przypomina się o podziałach"

Maciej Maleńczuk kilkukrotnie powtórzył ze sceny, że jest ciągłym gościem sądów, krytykował polskie sądownictwo, wypowiedział się negatywnie pod adresem prezydenta Polski i zagrał dwie polityczne piosenki – jedną wymierzoną w PiS, a drugą w SLD – opowiada nam jeden z radnych dzielnicowych biorących udział w gali, który poprosił o anonimowość. Komentuje on: - Koncert jak najbardziej, ale Maleńczuk nie nadawał się na tę galę. W wydarzeniu brali udział radni o różnych poglądach politycznych i taka impreza powinna łączyć, a nie dzielić. Część uczestników poczuła się urażona, u mnie pozostał niesmak.

W podobnym tonie wypowiada się Marek Sobieraj, radny miasta Krakowa (PiS), prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyńcu:

Oczywiście szanuję działalność artystyczną Macieja Maleńczuka, ale dobór artysty do tej uroczystości był – moim zdaniem i zdaniem znajomych, z którymi rozmawiałem – nietrafiony, ze względu na wulgarny język i eksponowanie prywatnych poglądów. Dzielnice są blisko mieszkańców, my jesteśmy ich reprezentantami, a tym samym gala ta powinna odzwierciedlać nasz przekaz, być może zapraszając artystę bardziej neutralnego. Całe wydarzenie przebiegło w dobrej atmosferze, ponad podziałami – i takie powinno pozostać. Ktoś jednak zdecydował dolać łyżki dziegciu do beczki miodu i na koniec spróbować o tych podziałach przypomnieć.