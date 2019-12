Kontrole pieców w gminie Słomniki. Sypią mandaty za palenie śmieci

Dotychczas przeprowadzono w gminie 81 kontroli palenisk. Z tego w 10 przypadkach pobrano próbki popiołu. W niektórych przypadkach okazało się, że mieszkańcy łamią prawo. Pierwsze mandaty w wysokości 500 zł trafiły już do tych, którzy spalają śmieci w kotłach i miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń. Słomniccy urzędnicy przypominają, że palenie śmieci grozi także sądową grzywną w wysokości do 5000 zł.

Spalane śmieci zatruwa otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Poprzez to zatruwane są produkty spożywcze np. mleko, jajka, warzywa i owoce. Ponadto podczas palenia śmieci niszczą się przewody kominowe, co może doprowadzić nawet do zaczadzenia.

W gminie Słomniki w siedmiu placówka zostały zamontowane czujniki jakości powietrza. Znajdują się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, w szkołach w Słomnikach, Kacicach, Waganowicach, Smrokowie, Prandocinie, Niedźwiedziu. Dyrektorzy i nauczyciele mogą dzięki temu uzyskać szybką informację o stanie jakości powietrza, który np. uniemożliwia spacer na zewnątrz.