Kontrola rozbiórki historycznego wiaduktu na Grzegórzkach. Konserwator zapewnia, że monitoruje działania

Rozbiórka wiaduktu jest prowadzona na postawie pozwolenia konserwatorskiego małopolskiego konserwatora zabytków z 11 października zeszłego roku. Pozwolenie przewiduje m.in. docelowe odtworzenie formy, kształtu i zewnętrznego wyglądu wiaduktu. Ma ono być dokonane w oparciu o materiał rozbiórkowy - zarówno kamienny jak i ceglany - który, po demontażu w niezbędnym zakresie, zostanie odpowiednio przygotowany do powtórnego wbudowania i zastosowany jako okładzina kamienna elewacji filarów i przyczółków oraz okładzina ceglana łuków. Na nową elewację rekonstruowanego wiaduktu mają zostać przeniesione oryginalne tzw. tonda z elewacji zachodniej obiektu, po konserwacji i z odtworzonymi cyframi na wzór pierwotnych. Wiadukt ma zwieńczyć też rekonstrukcja niegdysiejszej balustrady, która wieńczyła most tuż po oddaniu go do użytku w XIX-wieku, a zniknęła podczas kolejnych lat eksploatacji.