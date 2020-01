Konsultacje w sprawie przebudowy stadionu Wisły Kraków

Radni PO przygotowali projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących modernizacji stadionu Wisły oraz zagospodarowania terenu wokół tego miejskiego obiektu.

Projekt uchwały zakłada, że konsultacje trwałyby co najmniej 90 dni i zakończyłyby się nie później niż do 1 czerwca 2020 roku. "Z uwagi na duże znaczenie tego obszaru dla rozwoju miasta w proces przeprowadzania konsultacji społecznych zostaną włączeni wszyscy mieszkańcy Krakowa" - uwzględniono w projekcie uchwały. Radni zwrócili również uwagę, że zasadnym jest dążenie do aktywnego udziału w konsultacjach głównego najemcy stadionu, czyli piłkarskiej spółki Wisły Kraków oraz krakowskich rad dzielnic. "Nie można pozwolić, aby wybór zagospodarowania tak cennego obszaru był przypadkowy i nie do końca przemyślany" - zaznaczyli pomysłodawcy projektu uchwały. Przypomnijmy, że miasto planuje przebudowę stadionu Wisły w związku z przygotowaniem tego obiektu do organizacji igrzysk europejskich w 2023 r. Na stadionie miałaby się odbyć ceremonia rozpoczęcia i zakończenia tej imprezy. W ramach inwestycji wstępnie zaplanowano modernizację stadionu za ok. 20 mln zł oraz budowę w jego sąsiedztwie dwóch naziemnych parkingów - za 60 mln zł. Przypomnijmy, że budowa wiślackiej areny kosztowała ok. 600 mln zł.

Na stadionie przebudowane miałby być powierzchnie pod trybuną południową (od strony Błoń), gdzie kiedyś mieściły się szatnie piłkarskie i baseny odnowy biologicznej, a od lat - odkąd drużyna Wisły wyprowadziła się do centrum treningowego w Myślenicach - są opuszczone i niszczeją. Plany są też takie, by poprawić wygląd elewacji poszczególnych trybun stadionu. Zmodernizowany ma też zostać system wentylacji i zadaszenie. Przypomnijmy, że zakończenia dachów trybun przed laty zostały zdemontowane (po tym jak z jednego dachu na drugi spadł lód i go uszkodził) i do dziś ich nie przywrócono. Jest też pomysł ożywienia ul. Reymana poprzez połączenie jej z parkiem Jordana - zniknęłoby więc ogrodzenie oddzielające stadion od parku. W parterowych częściach trybuny sąsiadującej z parkiem mogłyby natomiast zostać wydzielone przestrzenie np. na kawiarnie.

Kontrowersje wywołał pomysł budowy przy stadionie dwóch naziemnych parkingów (w sumie na 1200 miejsc, w tym 60 stanowisk dla autokarów). Na razie dokładnie nie wskazano jeszcze ich lokalizacji, ale rozważane są takie miejsca jak obecne place postojowe dla aut od strony al. 3 Maja, ul. Reymonta i za trybuną zachodnią (od strony Cichego Kącika). Plany budowy parkingów budzą kontrowersje, także wśród radnych. - Budowanie parkingu na 1200 samochodów tuż obok Błoń, obiektu kubaturowego, w obecnej sytuacji spotka się z ogromnym protestem, biorąc pod uwagę, że to sąsiedztwo Błoń, skąd w 15 minut na piechotę żeby dojść do Rynku Głównego - komentował radny Andrzej Hawranek, radny PO, przewodniczący komisji budżetowej Rady Miasta Krakowa. Władze Krakowa nie wyobrażają sobie, by nie powstały parkingi. - W dniach, w których odbywają się mecze mamy do czynienia z dzikim parkowaniem w promieniu kilku kilometrów od stadionu, jest tam wolna amerykanka. Projekty dotyczące budowy parkingów będą konsultowane również z Wisłą Kraków. Takie parkingi stworzą nowe możliwości. Na przykład klub będzie mógł wykorzystać do swoich potrzeb powierzchnie na dachach tych obiektów.

Parkingi przynosiłyby dodatkowe dochody pozwalające współfinansować utrzymanie obiektu - podkreślał Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, miejskiej jednostki przygotowującej modernizację stadionu wraz z otoczeniem. Przyznał, że miejscami postojowymi w tej okolicy zainteresowana jest Akademia Górniczo-Hutnicza, jednostki miejskie mające swoje siedziby w pomieszczeniach pod trybuną od strony parku Jordana, jak i klub.

