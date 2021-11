Konrad jest kobietą, ale nie to jest najważniejsze. Marcin Kalisz o "Dziadach" w Teatrze im. Słowackiego

O czym są „Dziady” Anno Domini 2021?

Są o Polsce, bo jakżeby inaczej. To banał, ale „Dziady” są tak napisane, że - niezależnie od epoki - można w nich odbić naszą współczesność. Co nie jest pokrzepiające. Mówią o naszej chybotliwej, niestałej tożsamości. A taka właśnie prowadzi do uczucia niepokoju, zaczyna buzować i przepoczwarzać się dziś w coś koszmarnego i bardzo niebezpiecznego; bardzo realnego.

W Przedmowie do III cz. „Dziadów” Mickiewicz pisze, że chciał dać kilka rysów, wyrazić w formie wiersza, ale właściwie w sposób dokumentalny, ówczesne wydarzenia na Litwie. Niektóre z tamtych wydarzeń, jak choćby represje/presja władz wobec niepokornych obywateli, można odnieść do naszej aktualnej sytuacji. Oczywiście jest w „Dziadach” pierwiastek uniwersalny, ale są też sytuacje odwołujące się do bardzo konkretnych zdarzeń czy postaci: to chociażby scena Salonu i Senator Nowosilcow.