Konrad Gruszkowski przenosi się z Wisły Kraków do Dunajskiej Stredy. Klub opuszczają też Piotr Starzyński i Patryk Plewka

Krakowski klub zarobił na sprzedaży, a na wypadek, gdyby młody piłkarz wypromował się w lidze słowackiej, Wisła zapewniła sobie pewien procent od następnego transferu.

Konrad Gruszkowski po przenosinach do Krakowa zaczynał przed pięcioma laty w wiślackim zespole U-19. Po zakończeniu sezonu 2018/2019 wychowanek Turbacza Mszana Dolna był przez rok wypożyczony do trzecioligowego Motoru Lublin, gdzie uzyskał awans do II ligi.

W czerwcu 2020 roku wrócił do Wisły, a 18 października zadebiutował w ekstraklasie, zaliczając występ w spotkaniu ze Stalą Mielec. Łącznie rozegrał w barwach Wisły 56 meczów, zdobył 3 bramki i zanotował 4 asysty.

U Adriana Guli Gruszkowski był zawodnikiem często pojawiającym się na boisku, ale po jego odejściu stopniowo tracił miejsce w pierwszym składzie Wisły. Na Słowacji obrońca podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia.