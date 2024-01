Konkurs. Zostań na jeden dzień radnym Krakowa i wygraj atrakcyjne nagrody

miejsca 1-3: Voucher:

- do Koplani Soli Bochnia: Trasa Turystyczna z Ekspozycją Multimedialną + Podziemna przeprawa łodzią + Przejście końską drogą 2+2 (dwójka dorosłych + 2 dzieci od 7 roku życia)

- do Terma Bania: pakiet (osoba dorosła + dziecko do 13 lat) w ramach biletów z wejściem do stref zabawy i relaksu

reklama



Pobyt w podziemiach najstarszej kopalni soli kamiennej w Polsce to połączenie zabawy i nauki. Zwiedzanie kopalni, jest jak podróż w czasie wzbogacona dodatkowymi atrakcjami takimi jak przejazd kolejką górniczą, lub podziemna przeprawa łodzią.

Kopalnia oferuje zarówno standardowe zwiedzanie trasy turystycznej jak i pobyty edukacyjne lub integracyjne, dostosowane do wieku uczestników wycieczki. W kopalni organizowane są również pobyty nocne.

Terma Bania to kompleks wewnętrznych i zewnętrznych basenów z naturalną wodą termalną o temperaturze do 38 st.C, gdzie można odetchnąć od codzienności, zrelaksować się i przede wszystkim wypocząć.

reklama



Do dyspozycji są dwie strefy basenowe: zabawy oraz relaksu. To miejsce bogate w atrakcje dla dzieci i dorosłych. Do dyspozycji są: całoroczne zjeżdżalnie, brodziki dla najmłodszych z interaktywnymi urządzeniami, rwąca rzeka, wodospad, basen ze sztuczną falą, karuzele i armatki wodne.