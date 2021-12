Konkurs kulinarny „gotowanie zero waste”. ZERO WASTE 2021

Marnowanie jedzenia to częstszy problem, niż może nam się wydawać. Najczęściej wyrzucamy chleb, wędliny i owoce. Tymczasem czerstwe pieczywo można przerobić na bułkę tartą, z resztek wędlin przygotować „kociołek różności”, a ze skórek jabłek – pyszne czipsy!

Wykorzystujesz resztki w kuchni i jesteś ZERO WASTE? Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Zadanie polega na przesłaniu przepisu, wykorzystującego składniki, które na co dzień traktujemy jako odpadki – np. obierki warzyw.

Przepis (najlepiej ze zdjęciem, ale nie jest to obowiązkowe) należy przesłać przez specjalny formularz do 22 grudnia.

Najlepsze przepisy ukażą się 30 grudnia w specjalnym dodatku do Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego. Ponadto autorzy najlepszych przepisów dostaną atrakcyjne nagrody.