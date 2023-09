Koniec wakacji, początek nauki i... nowości. Co niesie rok szkolny 2023/2024?

Jak przekazuje magistracki Wydział Edukacji, każdego roku w Krakowie pracuje ok. 12 tysięcy nauczycieli, zarówno w szkołach samorządowych, jak i niesamorządowych. W arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2023/2024 - jakie są składane przez dyrektorów szkół co roku wiosną - zgłoszono zapotrzebowanie na 851 etatów nauczycieli (przy czym liczba ta dotyczy zarówno działających szkół, jak i całkowicie nowych jednostek, kompletujących od początku kadrę pedagogiczną).

Jeśli chodzi o nowości w tym roku szkolnym, dyrektorka krakowskiej SP nr 12 wskazuje np. na wprowadzenie obowiązkowych testów sprawnościowych z WF. Mają się one odbywać w okresie od marca do kwietnia i obejmować m.in. biegi i skok w dal. Wuefiści będą przeprowadzać testy i wpisywać do systemu teleinformatycznego "Sportowe Talenty", podając też wiek, wzrost, masę ciała. Testy będą musiały przejść raz do roku dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jak podkreśla resort edukacji, testy mają służyć odkrywaniu i wyławianiu talentów, zdolnych uczniów. Szkoły potwierdzają, że jest to celowe, ale też mają pewne obawy, jak sobie z tym poradzą.

- Inne wyzwanie to darmowe laptopy dla czwartoklasistów - bo jeszcze ich nie ma. I jakie dokładnie zasady tu będą? Część rodziców czeka na te laptopy, ale niektórzy ich nie chcą i już pytają, czy można zrezygnować. Mają i nie potrzebują, a poza tym nie chcą, żeby dzieci nosiły jeszcze laptopa do szkoły, obawiają się, że coś się z nim stanie. Bo właścicielami tych laptopów będą rodzice uczniów. A ja nie wiem, czy będzie można zrezygnować i nie umiem jeszcze odpowiedzieć rodzicom. Dużo jeszcze jest niewiadomych z tymi laptopami związanych - mówi nam dyr. Magdalena Mazur.

Co nowego w roku szkolnym 2023/2024?

Dalej: w szkołach średnich w tym nowym roku pojawi się nowy przedmiot: biznes i zarządzanie, który zastąpi dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości. Zmiana nie polega tylko na nowej nazwie przedmiotu - uczniowie będą poznawali i omawiali zagadnienia, które do tej pory nie były obecne w edukacji szkolnej. Nowy rok szkolny przyniesie włączenie gier edukacyjnych do podstawy programowej. Pojawią się też mLegitymacje szkolne: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oprócz tradycyjnych legitymacji w postaci papierowej lub plastikowej karty będą mogli pobrać mLegitymację szkolną na swój telefon komórkowy.

Nowa szkoła i przedszkole w Krakowie

Z kolei mieszkańcy Bronowic 1 września - wraz z oficjalnym otwarciem - zyskają nowy obiekt Samorządowego Przedszkola nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej (powstał w miejscu rozebranego starego budynku przedszkola). To przedszkole dla 150 dzieci. Budowa zakończyła się pod koniec czerwca. Budynek, o łącznej powierzchni użytkowej 1988 metrów kwadratowych, mieści sześć sal do dziennego pobytu dzieci, gabinety do zajęć indywidualnych, salę do zajęć ruchowych, aulę, kuchnię z zapleczem. Jest też plac zabaw. Obiekt swoją bryłą przypomina budowlę z klocków.

Jeśli chodzi o dalszą przyszłość, w stolicy Małopolski trwają obecnie roboty budowlane przy rozbudowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 na ul. Grochowej 23. W nowym budynku, który powstanie (o powierzchni użytkowej ok. 7,6 tys. mkw.) znajdą się m.in.: 24 sale lekcyjne (w tym cztery pracownie), sala gimnastyczna wraz z trybunami, ścianką wspinaczkową i siłownią, a także świetlica, biblioteka, klub uczniowski, harcówka, gabinet lekarski, gabinet stomatologa, kuchnia i jadalnia. Przewidziano również utwardzenie terenu wokół budynku (budowa chodników, dróg wewnętrznych i parkingów z 17 miejscami postojowymi, wraz z elementami małej architektury - ławkami, lampami, stojakami rowerowymi, koszami na śmieci). Na dachu budynku znajdzie się także instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 30 kWh. Szkoła pomieści ok. 670 uczniów i ok. 80 nauczycieli oraz personelu szkolnego. Budynek będzie w całości dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki szerokim korytarzom, sanitariatom dla niepełnosprawnych oraz windzie wewnętrznej. Pierwszym etapem inwestycji była rozbiórka starego budynku szkoły i internatu, która rozpoczęła się w lutym br. Obecnie trwają roboty budowlane związane z płytą fundamentową budynku.