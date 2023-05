Koniec sezonu grzewczego w Krakowie. Od środy 24 marca kaloryfery będą już zimne

„Biorąc pod uwagę panujące warunki atmosferyczne oraz długoterminową prognozę pogody, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie informuje, że z dniem 24 maja 2023 r. kończy dostawę energii cieplnej na cele ogrzewania” – czytamy w oświadczeniu.

Co ważne, po wysłaniu pisemnego wniosku, MPC będzie nadal dostarczał ciepłą wodę do ogrzewania budynków zainteresowanym osobom i instytucjom „Jednocześnie przypominamy, że ostateczna decyzja o zakończeniu dostawy ciepła na cele ogrzewania należy do Odbiorcy i w związku z tym, po otrzymaniu pisemnego wniosku, MPEC będzie kontynuowało dostawę ciepła na cele ogrzewania po 24 maja 2023 r.”- dodaje MPEC.

Tegoroczny sezon grzewczy rozpoczął się w 20 września.