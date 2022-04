Koniec rehabilitacji pocovidowej. Lekarze już nie mogą wystawiać skierowań

Pani Anna i jej mąż na COVID-19 zachorowali w styczniu. Choć od tego czasu minęło już kilkanaście tygodni, to skutki choroby odczuwają nadal.

- Czuję jakby przybyło mi 20 lat. Przed zachorowaniem codziennie jeździłam do pracy na rowerze kilka kilometrów, teraz pokonanie nawet krótkiego dystansu spacerem jest dla mnie niewyobrażalnym wysiłkiem – mówi kobieta.

Trudności z oddychaniem, zmęczenie, bóle mięśni, problemy z pamięcią - to tylko niektóre z pocovidowych powikłań. To właśnie dla takich pacjentów uruchomiono w maju 2021 roku rehabilitację leczniczą w uzdrowiskach i szpitalach uzdrowiskowych, a także ambulatoryjną i domową. Niecały rok później NFZ wysłał do świadczeniodawców komunikat o końcu rehabilitacji pocovidowej. Lekarze nie mogą już wystawiać skierowań, ale co gorsza - te wystawione mają być zrealizowane do końca czerwca. W efekcie pacjenci czekający na turnus rozpoczynający się od 1 lipca, mogą już na niego nie pojechać. Od maja - momentu uruchomienia rehabilitacji covidowej - do stycznia 2022 roku skorzystało z niej 24 tys. osób.