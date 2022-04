Koniec pandemii i koniec szczepień? Mniej niż połowa Małopolan jest całkowicie zaszczepiona. Gdzie najmniej?

O kolejkach w punktach szczepień przeciwko COVID-19 nikt już nie pamięta. Po okresie szczepionkowego boomu w środku pandemii nie ma już żadnego śladu.

Tymczasem od 20 kwietnia drugą dawkę przypominającą będą mogły przyjąć osoby, które ukończyły 80 lat i mają za sobą pełny schemat szczepień.

Osobom powyżej 80 lat, które przyjęły dawkę przypominjącą mRNA, od której minęło minimum 150 dni, e-skierowania zostaną wystawione automatycznie. W razie braku skierowania decyzję o wystawieniu podejmie lekarz.

Na szczepienie można się zarejestrować przez całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień (989), elektronicznie przez e-rejestrację lub aplikację mojeIKP, SMS-em na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści SzczepimySie lub skontaktować się z wybranym punktem szczepień.

W sumie w całym kraju do tej pory podano ponad 54 mln dawek, w pełni zaszczepionych jest 22 mln 404 tys. osób. Jeśli chodzi o Małopolskę, to w pełni zaszczepionych mieszkańców województwa jest 1 661 058 osób - co stanowi około 49 proc. całej populacji regionu.