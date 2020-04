Koniec fanaberii, czyli na czym jeszcze będzie oszczędzał Kraków

- Szacujemy, że nasz budżet, a są w tej chwili różne obliczenia, więc trudno jest powiedzieć na 100 proc. – ale mamy pełną świadomość, że ok. 1 mld zł będziemy do tyłu w tym roku. Gdzieś te pieniądze trzeba znaleźć, żeby pokryć wydatki - mówi prezydent Jacek Majchrowski.

- Będziemy głównie pokrywać i oszczędzać na wydatkach bieżących, bo tutaj mieliśmy czasami – nie użyję słowa „fanaberie”, ale pewne rzeczy wykonywaliśmy, a nie musieliśmy ich wykonywać. Po prostu dla mieszkańców, żeby im było wygodniej żyć. W tej chwili trzeba to będzie troszeczkę ścieśnić. Ja to wszystko Państwu mówię z jednego powodu: żebyście Państwo mieli świadomość, że ideą tego jest to, żebyśmy przetrwali. I to, że są pewne ograniczenia, są pewne cięcia to tylko dlatego, żeby z jak najmniejszymi konsekwencjami przetrwać ten okres - podkreślaj prezydent Krakowa.