Koniec bojkotu Wisły Kraków? Kibice znanego klubu zapowiedzieli przyjazd na Reymonta

Przypomnijmy, że bojkot rozpoczął się po wydarzeniach w Radłowie, gdzie 5 sierpnia kibole Zagłębia Sosnowiec i BKS-u Bielsko-Biała napadali na turniej, zorganizowany przez kibiców Unii Tarnów, a na którym gościli fani Wisły. Doszło do starcia. I zginął wtedy od odpalonej rakietnicy mieszkaniec Bielska-Białej, choć do dzisiaj nie wiadomo w stu procentach czy ktoś w niego strzelił czy nie odpalił jej sam. Fakty były jednak takie, że dzień później na meczu z Ruchem Chorzów kibice Legii Warszawa wezwali do bojkotu Wisły kibiców innych klubów, a ci wywierają po pierwsze wywierają presję na swoje władze, żeby nie wpuszczać fanów „Białej Gwiazdy” na jej wyjazdowe mecze, a po drugie sami do Krakowa nie przyjeżdżają.