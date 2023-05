Kongres Kopernikański w Krakowie. Rektorzy uczelni o Koperniku: Człowiek renesansu - lojalny, pokorny i wszechstronny Ewa Wacławowicz

Prof. Jacek Popiel, rektor UJ, prof. Jarosław Górniak, prorektor UJ, prof. dr hab. Jerzy A. Przyborowski, rektor UWM w Olsztynie oraz prof. dr hab. Andrzej Sokala, rektor UMK w Toruniu, spotkali się 23 maja w Krakowie, by pomówić o życiu i twórczości Mikołaja Kopernika. Jak podkreślali, Kopernik dla wielu osób to tylko astronom, podczas gdy jak przystało na człowieka renesansu był to wszechstronnie uzdolniony uczony.