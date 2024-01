Kończą przebudowę stacji Zabłocie w Krakowie. Będzie więcej miejsc do parkowania i nowa ulica

Stacja Kraków Zabłocie kilka lat temu była gotowa i wtedy rozpoczęła się jej rozbiórka. Wywołało to pewne zaskoczenie, ale PKP tłumaczyło, że to konieczność, by dostosować przystanek dla drugiej pary torów prowadzonej obecnie przez Kraków. Nowoczesna stacja kolejowa Kraków Zabłocie została otwarta w grudniu 2017 roku.

PKP PLK