Koncerty, warsztaty i wydarzenia literackie. Co jeszcze czeka nas w czerwcu w Pałacu Potockich w Krakowie?

Czerwiec w Pałacu Potockich

W czerwcu w Pałacu Potockich na Rynku Głównym 20, odbędzie się blisko 30 wydarzeń, poświęconych różnym aspektom szeroko pojętej sztuki. Będą na was czekać wyjątkowymi osobami, w tym twórcami książki i musicalu ,,1989". A co dokładnie czeka na was w Pałacu Potockich? Sprawdź kalendarium, które dla was przygotowaliśmy.