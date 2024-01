Koncerty w Tauron Arenie Kraków 2024. Ceny biletów na TOOL, Sanach czy Jonas Brothers. Tyle trzeba zapłacić za wejście Agnieszka Malinowska

Jakie są ceny koncertów gwiazd w 2024 roku? Nowy rok to nowe koncerty. Już niedługo krakowską scenę w Tauron Arenie opanują gwiazdy światowego formatu, ale też polscy artyści których pokochały miliony. Na liście nadchodzących wydarzeń możemy zobaczyć zapowiedzi koncertów takich sław jak TOOL, Sanach, Thirty second to Mars, Jonas Brothers i wiele innych. Sprawdziliśmy ile trzeba zapłacić za możliwość zobaczenia swojej gwiazdy na żywo. Ceny niektórych mogą przyprawić o zawrót głowy. Zobaczcie sami!