Koncerty w Krakowie: weekend 2,3 i 4 września 2022! Przegląd najciekawszych wydarzeń! Alicja Kozioł

W najbliższy weekend w Krakowie odbędzie się całkiem sporo różnego rodzaju koncertów. Będą one świetną okazją do posłuchania dobrej muzyki. Koncerty będą odbywały się już od piątku aż do niedzieli. Możecie wybrać się na koncerty, które odbędą się w ramach festiwalu Sacrum Profanum, Festiwalu Szymanowskiego, Muzyka wśród drzew, D-MOL w Bonobo, Michael Patrick Kelly - Klub Studio. Więcej informacji, daty, godziny i ceny biletów w galerii!