Koncerty w Krakowie - weekend 20-22 maja? Przegląd nadchodzących wydarzeń! Alicja Kozioł

W najbliższy weekend w Krakowie odbędzie się sporo koncertów, na których będzie można posłuchać dobrej muzyki. Sprawdź nasz przegląd najciekawszych koncertów weekendowych w Krakowie. Przejdź do galerii i zobacz, co się będzie działo w terminie od 20 do 22 maja. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.