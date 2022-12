Koncerty w Krakowie. Janusz Radek, Ralph Kaminski, Miuosh, KSU i nie tylko. Kto zagra w weekend 9, 10 i 11 grudnia 2022? Alicja Kozioł

W weekend 9-11 grudnia w Krakowie odbędzie się całkiem sporo koncertów. Jeśli chodzi o same gatunki muzyczne, które będą dostępne dla słuchaczy, to wybór będzie dość duży. Osoby zainteresowane muzyką pop wybrać będą mogły się na koncert Ralpha Kaminskiego, Natalii Szroeder. Odbędzie się także koncert akustyczny rapera pochodzącego z Katowic - Miuosha. Ponadto na scenach Krakowa wystąpią: Illusion i Flapjack, Janusz Radek, Kamil Serefko, Antonio Méndez, Nocny Kochanek. W Hype Parku przy ul. Kamiennej 12 odbędzie się koncert z cyklu Był Kiedyś Jarocin, na którym zagrają: : Proletaryat, Sztywny Pal Azji, The Bill, Ga-Ga, Closterkeller, Zielone Żabki, Kobranocka, Róze Europy oraz KSU. Ponadto odbędą się koncerty w Filharmonii Krakowskiej z okazji 55. Dni Muzyki Organowej. Sprawdź dokładne daty i godziny wydarzeń, a także lokalizacje i ceny biletów.