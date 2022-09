Koncerty rapowe w Krakowie. Zobacz listę wydarzeń, które czekają na fanów rapu w tym roku Julia Stankowska

Autor jednego z największych hitów lata „California” oraz „RiRi” już 10 września zawita do Krakowa w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej „Pretty Boy”. Koncert rapera odbędzie się w Hype Parku na ul. Kamiennej 12. Show rozpocznie się o godz. 18.00. Bilety na to wydarzenie nie są już dostępne – wszystkie zostały wyprzedane. Nic dziwnego – ostatnimi czasy Łajcior pobija rekordy słuchalności! Najpopularniejszy singiel artysty, czyli wspomniana wcześniej „California” zyskał ponad 108 mln odsłon na YouTube, a w serwisie Spotify streamowano go ponad 66 mln razy. mat. organizatora Zobacz galerię (8 zdjęć)

Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Nie oznacza to jednak, że przed nami koniec sezonu koncertów. Pozwólcie, aby w te chłodne jesienne dni rozgrzała was... muzyka. Przedstawiamy listę koncertów rapowych oraz hip-hopowych, które odbędą się w Krakowie w najbliższych miesiącach. Przekonajcie się, co na Was czeka.