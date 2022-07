Koncert Iron Maiden w Warszawie. Muzycy już niebawem rozgrzeją Stadion Narodowy do czerwoności

Iron Maiden: "Legacy Of The Beast Tour jeszcze bardziej spektakularne"

- Oczywiście zespół jest bardzo rozczarowany. Drugie lato bez trasy koncertowej Legacy jest bardzo trudne do zniesienia. Zespół przesyła wszystkim najlepsze życzenia, doskonale wiedząc, że wy, fani, czujecie to samo. Jak wszyscy wiemy, realnie nie ma żadnej alternatywy, więc wykorzystamy ten czas przygotowując się do niezapomnianej i jeszcze bardziej spektakularnej trasy Legacy w przyszłym roku, obiecujemy! Do tego czasu bądźcie bezpieczny i odpowiedzialni – tak sprawę komentował w mediach menedżer zespołu Rod Smallwood.

Od czasu rozpoczęcia trasy Legacy Of The Beast Tour w roku ubiegłym muzycy odwiedzili 39 krajów na całym świecie, grając dla prawie dwóch milionów fanów. Grupa wystąpiła m.in. dla 100 000 osób na legendarnym festiwalu Rock In Rio w Brazylii.