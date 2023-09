Komunikacja miejska w Krakowie bez tajemnic. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o poruszaniu się autobusami i tramwajami

Krakowiaki to jedyny typ tramwaju, kursującego po Krakowie, który posiada specjalne miejsca do przewozu rowerów.

Poruszanie się komunikacją miejską po Krakowie nie jest skomplikowane dla tych mieszkańców, którzy od lat na co dzień podróżują autobusami i tramwajami po stolicy Małopolski. Turyści i pasażerowie sporadycznie korzystający z komunikacji miejskiej mogą poczuć się jednak trochę zagubieni. Najczęściej z pomocą przychodzi im aplikacja w smartfonie, która nie zawsze odpowie na wszystkie pytania. Spróbowaliśmy wyjaśnić wszelkie zawiłości i przekazać wskazówki, które mogą okazać się bardzo pomocne w podróżach tramwajami i autobusami po Krakowie.

Pierwsza cyfra numeru linii autobusu ma znaczenie

Po Krakowie jeżdżą autobusy, których trzycyfrowe numery zaczynają się od 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9. Te numery to jednocześnie ważna informacja dla pasażerów, którą warto znać. Co oznacza pierwsza cyfra w numerze linii autobusu? Numery autobusów zaczynające się od cyfry 1 oraz 4 oznaczają zwykłe linie dzienne, które kursują w granicach miasta i zatrzymują się na każdym przystanku. Do korzystania z nich wystarczą zwykłe bilety. Inna sytuacja jest w przypadku linii zaczynających się od numeru 2 oraz 3, a także 9. To linie wyjeżdżające poza granicę Krakowa lub kursujące całkowicie poza granicami miasta i w ich przypadku bilet 24-godzinny, 7-dniowy i miesięczny ważny w strefie I nie wystarczy, jeśli chcemy pojechać tym autobusem poza granicę strefy. W granicach Krakowa do przejazdu nimi uprawniają bilety ważne w strefie I, podobnie, jak w przypadku zwykłych linii miejskich. Dodatkowo autobusy linii, które zaczynają się od cyfry 3, to tzw. linie aglomeracyjne przyspieszone, które nie tylko wyjeżdżają poza Kraków, ale również nie zatrzymują się na wszystkich przystankach. Podobnie nie na wszystkich przystankach zatrzymają się autobusy przyspieszone linii miejskich z cyfrą 5 na pierwszej pozycji. Z kolei autobusy oznaczone na początku cyfrą 9 to autobusy linii aglomeracyjnych kursujące w nocy. Nocne linie kursujące po w granicach Krakowa rozpoznamy po cyfrze 6.

Mniej skomplikowanie wygląda sytuacja w przypadku linii tramwajowych. Wszystkie kursują w granicach miasta i zatrzymują się na wszystkich przystankach. Są oznaczone numerami dwucyfrowymi i podobnie jak w przypadku linii nocnych autobusowych, nocne tramwaje zobaczymy z cyfrą 6 na początku. Do przejazdu nimi uprawniają zwykłe bilety ważne w strefie I. Trzeba pamiętać, że tramwaje nocne kursują tylko w weekendy od piątku do poniedziałku, a w pozostałe dni zastępują je autobusy.

Czasem możemy zobaczyć również numer linii, który w pojazdach wyświetlony jest na jasnym tle lub obok numeru znajduje się znak strzałki. To informacja, że autobus lub tramwaj nie kursuje po swojej stałej trasie. Dodatkowo inne oznaczenia mają autobusy i tramwaje kursujące na liniach specjalnych oraz rekreacyjnych kursujących sezonowo. Najczęściej w godzinach wieczornych zobaczymy tramwaje z oznaczeniem "Zajezdnia Nowa Huta" lub "Zajezdnia Podgórze". Tramwaje te zatrzymują się na wszystkich przystankach po trasie do zajezdni. Obowiązują na nie zwykłe bilety.

Ceny biletów jednorazowych i czasowych, czyli ile zapłacimy za przejazd

Jeśli nie korzystamy z biletów miesięcznych, do wyboru mamy bilety czasowe: normalny 20-minutowy - 4 zł

60-minutowy lub jeden przejazd - 6 zł

90-minutowy - 8 zł. Bilety te są ważne w strefie I, II i III. Przejazdy ulgowe są o połowę tańsze. W ofercie dostępne są również bilety 24-, 48- 72-godzinne i 7-dniowe. Bilet 24-godzinny normalny 17 zł ważny w strefie I oraz 22 zł ważny w strefach I+II+III. Ulgowy to koszt odpowiednio 8,50 zł i 11 zł.

Bilet 48-godzinny ważny we wszystkich strefach normalny 35 zł, ulgowy 17,50 zł Bilet 72-godzinny ważny we wszystkich strefach normalny 50 zł, ulgowy 25 zł Bilet 7 dniowy 56 zł dla przejazdów w strefie I i 68 zł w strefach I+II+III. Bilety ulgowe kosztują odpowiednio 28 zł i 34 zł. W ofercie znajdziemy również bilety weekendowe rodzinne, jednoprzejazdowe dla grupy 20 osób oraz wspólne 70-minutowe na łączone przejazdy komunikacją miejską w Krakowie i pociągami Kolei Małopolskich na określonych odcinkach.

Z wózkiem, rowerem do tramwaju i autobusu

Wszystkie autobusy kursujące po Krakowie to pojazdy z niską podłogę na całej długości pojazdu. Inaczej jest z tramwajami, z których większość to pojazdy niskopodłogowe lub częściowo z niską podłogą, umieszczoną w środku wagonu. Wejście na wózki dziecięce i inwalidzkie oznaczono odpowiednimi piktogramami. W przypadku autobusów i tramwajów niskopodłogowych wejście to znajduje się przy drugich drzwiach, w najnowszych Lajkonikach dodatkowo w środku wagonu, a w tramwajach z częściowo niską podłogą tylko w środku wagonu.

Rowery z kolei bez problemu przewieziemy w tramwajach nazywanych Krakowiakami, gdzie w przedostatnim członie składu znajdziemy specjalne miejsce do przewozu rowerów.

Gdzie kupić bilety do kasowania

w niektórych punktach handlowych (np. w sklepach, w kioskach z prasą),

w Punkcie Obsługi Pasażerów KMK (POP) przy ul. Wielopole 1 – od 50 szt.,

w stacjonarnych automatach biletowych KKM (w systemie Krakowskiej Karty Miejskiej) lub MKA (w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej),

w aplikacjach mobilnych: mPay, iMKA, moBiLET, SkyCash, jakdojade lub zbiletem.pl (bilety wspólne 70-minutowe w aplikacjach: iMKA oraz mPay),

w aplikacjach partnerskich: Santander Bank, Millennium Bank, BNP Paribas, PKO BP, Alior Bank, PeoPay (Bank Pekao SA), ING Bank Śląski, Velo Bank S.A., Provema,

bilety wspólne 70-minutowe: w automatach biletowych w pociągach KMŁ oraz u obsługi KMŁ (wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia),

w automatach biletowych umieszczonych w pojazdach, gotówką bądź kartą płatniczą, zgodnie z formą płatności oznaczoną na piktogramie na drzwiach wejściowych pojazdu (naklejka AUTOMAT BILETOWY z odpowiednim piktogramem)

Ważne informacje dotyczące aplikacji mobilnych

Rejestracja oraz doładowanie konta w systemach aplikacji mobilnych powinny nastąpić przed wejściem do pojazdu. Czas zakupu biletu jest zależny od zasięgu oraz szybkości działania sieci telefonii komórkowej. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie nie odpowiada za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub brak możliwości zakupu biletu. Pasażer korzystający z formy zakupu biletu mobilnego jest zobowiązany zakupić taki bilet niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Bilet krótkookresowy jest kasowany w momencie zakupu. W celu nabycia biletu do kasowania w aplikacji niezbędne jest podanie numeru taborowego pojazdu, który składa się z 2 liter oraz 3 cyfr i jest widoczny m.in. na naklejce nad każdym kasownikiem w pojeździe. W momencie rozpoczęcia kontroli biletów w danym pojeździe powinna nastąpić blokada sprzedaży biletów mobilnych na kontrolowany pojazd. Próba zakupu biletu krótkookresowego w momencie aktywnej blokady sprzedaży biletów mobilnych na numer boczny innego pojazdu jest równoznaczna z próbą zakupu biletu i jego skasowania po wezwaniu do okazania biletu, w związku z czym taki bilet zostanie uznany za nieważny.

Jak zapłacisz za bilet w tramwaju i autobusie?

Należy pamiętać, że w Krakowie od kilku lat prowadzący pojazdy nie sprzedają biletów. We wszystkich tramwajach i autobusach umieszczony jest automat do sprzedaży biletów, a w dłuższych tramwajach znajdują się dwa takie urządzenia. Warto również wiedzieć, że w części tych automatów, które znajdują się w pojazdach, kupimy bilet korzystając z karty i gotówki, ale również są takie urządzenia, gdzie zapłacimy tylko kartą lub tylko gotówką.

Punkty sprzedaży biletów

ul. Wielopole 1 (wejście od ul. Starowiślnej) - poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 16.00

ul. Pawia 5A (hol Dworca Kraków Główny PKP obok Biedronki) - poniedziałek – piątek w godz. od 9.00 do 17.00

ul. Podwale 3/5 - poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 18.00

Os. Centrum D 7 - poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 18.00

Kara za brak biletu

W pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie kontrola biletów odbywa się przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Kontrolerów możemy spotkać zarówno w stroju służbowym jak i w stroju cywilnym.

Zarząd Transportu Publicznego przypomina, że automaty mobilne znajdujące się w tramwajach i autobusach stanowią uzupełniający kanał sprzedaży. Awaria automatu biletowego w danym pojeździe nie upoważnia do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej. W takiej sytuacji kontrolerzy są zobligowani nałożyć opłaty dodatkowe na pasażerów podróżujących bez ważnego biletu. Kara za przejazd bez ważnego biletu/dokumentu przewozu bądź dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego wynosi 300 zł. W przypadku uiszczenia wpłaty u kontrolera wysokość zostaje obniżona o 50 proc, natomiast w przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty w sposób określony na wezwaniu wysokość zostaje obniżona o 25 proc. Należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednoprzejazdowego dla 1 osoby/60-minutowego nie podlega pomniejszeniu.

