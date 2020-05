Komunii w maju nie będzie. Jak wyglądały kiedyś? Tak dawniej ubierano dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce ci, którzy mają dzieci w wieku komunijnym na pewno zadają sobie pytanie o czas i formułę Pierwszej Komunii Świętej. Komunie 2020 nie odbędą się, jak co roku, w maju. Ich termin zostanie przełożony na moment, w którym pandemia się ustabilizuje. Kiedy to nastąpi? Nie wcześniej niż po wakacjach. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by przypomnieć sobie, jak dawniej wyglądały Pierwsze Komunie Święte i jak moda komunijna zmieniała się na przestrzeni lat. Zobaczcie w galerii.

Pierwsza Komunia Święta 2020 - kiedy się odbędzie? W związku z pandemią koronawirusa pod znakiem zapytania stanęły Pierwsze Komunie Święte. W dekrecie, który został wydany w związku z obecną sytuacją jeszcze przed Wielkanocą, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki zalecił, by w razie dalszego trwania epidemii odwołać wszystkie Komunie Święte. Wiadomo już, że Pierwsze Komunie Święte nie odbędą się na pewno w maju. Coraz więcej parafii decyduje się na zmianę terminu Pierwszej Komunii. Część z nich proponuje terminy wrześniowe. Większość jest zgodna co do tego, aby Komunie odbyły się po wakacjach, w formule innej niż zwykle. Dzieci miałyby przystępować do Sakramentu w małych grupach lub indywidualnie, w dodatku niekoniecznie w niedzielę. Propozycje diecezji będą dyskutowane z rodzicami dzieci komunijnych. Każda parafia będzie ustalała termin indywidualnie.

Jak ubrać dziecko do Pierwszej Komunii Świętej? Komunie Święte to moment, w którym chcemy, by nasze dziecko wyglądało wyjątkowo, ale zarazem stosownie do okazji. Jak wybrać nieprzeciętny strój, łączący w sobie walory wizualne i elegancję, lecz jednocześnie podkreślający duchowy wymiar uroczystości? Przede wszystkim należy pamiętać, że Komunia to nie ślub - dlatego kierujmy się zasadą: im mniej, tym lepiej. Nie chcemy przecież, by nasza pociecha wyglądała niczym beza tonąca w nadmiarze koronek oraz falban. Pamiętajmy, że dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej mają zaledwie 9 lat - próba ucharakteryzowania ich na dorosłych mija się z celem. W przypadku dziewczynek zbędny będzie makijaż i rzucająca się w oczy biżuteria, gdyż takie dodatki mogą wyglądać pretensjonalnie. Być może wystarczy wianek we włosach, który będzie prezentował się elegancko i naturalnie.

Sukienka komunijna czy alba? Coraz częściej do Pierwszej Komunii dzieci przystępują w albach. W niektórych parafiach rodzice decydują się na wspólny zakup strojów, tak by nikt nie czuł się poszkodowany. Ujednolicony ubiór pozwala uniknąć różnic nie rzadko wynikających ze stanu majątkowego rodzin. Decydując się na alby mamy także pewność, że nie naruszymy zasad dobrego smaku, sam strój zaś nie będzie odciągał uwagi od wymiaru duchowego uroczystości. Jednakowe stroje, siłą rzeczy, ograniczają pole do popisu. Wyjątkowości nadadzą wtedy dodatki, takie jak białe rękawiczki czy wianek we włosach. Jeśli chcemy jednak, by nasze dziecko wyglądało szczególnie, powinniśmy postawić na sukienkę komunijną lub - w przypadku chłopca - garnitur.

Moda komunijna obecnie W parafiach, w których panuje dowolność w wyborze stroju komunijnego, możemy zdecydować się na sukienkę lub garnitur. Jakie trendy obowiązują obecnie? W co ubrać dziecko przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej? Obecnie coraz częściej stawia się na naturalny wygląd. Wśród sukienek dziewczęcych dominują te o prostym kroju, z zaznaczonym w talii wcięciem i rozszerzonym dołem. Jeśli chodzi o zdobienia, najbardziej modne są delikatne materiały takie jak tiul, obszyte delikatną koronką. Coraz większą popularnością cieszą się tzw. józefinki - sukienki z odcięciem tuż pod linią biustu, z prostym dekoltem i krótkimi rękawkami. Pamiętajmy, że sukienka na ramiączkach nie będzie najbardziej odpowiednim strojem do kościoła.

Co dla chłopca? Garnitury komunijne W kwestii mody chłopięcej można spokojnie postawić na garnitur. Nie tak dawno temu szczytem elegancji było ubranie dziecka we frak, jednak obecnie raczej stawia się na prostotę i naturalność.

Najbardziej odpowiednim ubiorem będzie zwykły garnitur. W jakim kolorze? Można spokojnie postawić na klasykę: biel

szarość

beż

czerń

grafit

granat Kierując się pragmatyzmem, wybierzmy ciemny garnitur - będzie on pasował także na inne okazje. Jeśli chodzi o buty dla chłopca - powinny być dopasowane do garnituru. Buty z kwadratowym czubem lub w szpic już dawno wyszły z mody, dlatego najlepiej wybrać proste, sznurowane pantofle z zaokrąglonym noskiem. Kupując pasek musimy pamiętać, by odpowiadał on kolorem butom.

Pierwsza Komunia Święta kiedyś i dziś Moda komunijna zmieniła się znacząco na przestrzeni lat. Krótka sukienka przed kolano wydaje się dziś mało odpowiednia jako strój do kościoła? Nie w latach 70.! Zobaczcie, jak stroje komunijne ewoluowały przez dekady. Porównajcie ubiór dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej na początku XX wieku i dziś.

