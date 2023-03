Kombatant z Krakowa wywalczył odszkodowanie, po jego śmierci sąd przyznał uzupełniające rekompensaty rodzinie

Malanowicz pochodził z rodziny o patriotycznych tradycjach. Jego wujkowie walczyli w legionach Piłsudskiego. On sam wstąpił w połowie lat 50. do Armii Wolnej Europy (AWE). Nie była to wielka organizacja, zrzeszała co najwyżej kilkadziesiąt osób i działająca raczej pod kątem politycznym w latach 1954–1960 na terenie województwa świętokrzyskiego.

Do AWE Malanowicza przyjął jego wujek, który jednocześnie był głównodowodzącym organizacją naczelnikiem poczty w Rakowie. Tam też zatrudniony jako listonosz został wówczas 21-letni Malanowicz. Miał za zadanie przeglądanie korespondencji, wyłapywanie donosów, a w konsekwencji ostrzeganie ludzi, na których donoszono i wpisywanie na listę tzw. szpicli.

Wysadzenie pomnika Armii Czerwonej

11 listopada 1956 r. na rynku w Rakowie pod Częstochową doszło do akcji dywersyjnej. Grupa AWE zaplanowała i wykonała zniszczenie pomnika ku czci Armii Czerwonej. Pierwotnie monument został postawiony, aby upamiętnić poległych podczas walk z bolszewikami w 1920 r.