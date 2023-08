Koloniści z Gdowa stworzyli miasto z bankiem, sklepami, zakładami usługowymi. Dzieci poznają zawody, uczą się przedsiębiorczości

Jednym, jak np. Leonowi, najbardziej podobało się…. wszystko, a zwłaszcza to, że mógł zarobić pieniądze – innym – jak Radkowi, Zoi, Gabrysi, Alicji i Ani - że mogły namalować obrazy i zabrać je do domu. Na stoisku akustyka chłopcy pasjonowali się dobieraniem i „manewrowaniem” dźwiękami, dziewczynki chętnie pobierały lekcje u doświadczonej hafciarki.

Wszyscy pomagali paniom fryzjerkom w tworzeniu fryzur, animatorkom w malowaniu twarzy itp. itd. Wielu najmłodszych zajmowało się mediami – były wywiady, nagrania i codzienna gazetka, nad którymi czuwała ekipa z Centrum Kultury, zaprawiona w dziennikarskich bojach, bo czuwająca nad portalem i kwartalnikiem Mój Gdów.

- Dobrze bawię się w tym studio. Dużo się dowiedziałem. Są mikrofony, aparat i kamera. Jest jak w prawdziwej telewizji. Ta pani nam wszystko fajnie tłumaczy. Fajne to jest... Jak by było więcej takich zajęć, to bym na nie przychodził i nie chodził do szkoły wtedy – deklaruje Franek.