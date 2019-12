Kolejny odcinek nowej zakopianki otwarty. Naszym zdaniem... ułatwi życie kierowcom [ZDJĘCIA]

- To dobra wiadomość, bo zimą gdy pojawią się opady śniegu, będzie gdzie ominąć tiry, które utkną na podjeździe - uważa mężczyzna. - Najfajniejsze w nowej trasie jest jednak to, że jako szosa (w przyszłości ekspresowa) nie ma ona żadnych skrzyżowań bezpośrednich. Żadna droga do niej nie dochodzi ani od niej nie odchodzi. Nie ma więc miejsc, gdzie zwalniałby się ruch. Dzięki temu jedzie się szybko, bo nie trzeba co chwilę hamować, bo ktoś przed nami skręca. Tak było na równoległym odcinku "starej zakopianki", która prowadziła przez wsie.

Płynniej na zakopiance

Na nowy odcinek drogi (jadąc od Krakowa) kierowcy wjeżdżają wygodnie z ekspresowej obwodnicy Lubnia. Dwa pasy ruchu zwężają się tu w jeden, ale jest to na tyle dobrze zorganizowane, że operacja nawet przy dużym ruchu nie powinna wymuszać na kierowcach zmniejszenia prędkości, co w konsekwencji prowadziłoby do powstania korka.